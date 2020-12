Azienda dona macchine da cucito all'Ipsia di Terni

TERNI Consegnate stamani all'Ipsia Sandro Pertini di Terni macchine da cucito e materie prime donate dall'azienda tessile Cardinalini & C. di Montecastrilli per la realizzazione di un nuovo laboratorio confezioni all'interno dell'istituto. L'iniziativa segna una nuova tappa del percorso avviato un anno fa con il progetto «Istituti d'eccellenza del sistema moda», promosso dalla sezione Industria dell'abbigliamento di Confindustria Umbria, in sinergia con l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria e gli istituti professionali con

indirizzo moda di Perugia e Terni. Il progetto, che coinvolge 13 imprese umbre del comparto, tra cui appunto Cardinalini & C., ha l'obiettivo di formare figure professionali qualificate da inserire nelle aziende del tessile-abbigliamento attraverso la collaborazione tra scuole e

imprese. «Il progetto Istituti d'Eccellenza del sistema moda - ha spiegato Massimiliano Bagnolo, presidente della sezione Industria dell'abbigliamento di Confindustria Umbria - conferma l'importanza che la nostra sezione riconosce al tema dell'istruzione e della formazione. La collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e le scuole ad indirizzo moda

rafforza un impegno a tutto tondo, con un percorso articolato e declinato nel tempo, che ha come finalità principale quella di formare i giovani del territorio, contribuendo a far crescere

l'eccellenza e la qualità che contraddistinguono le imprese della nostra regione». Il prossimo passo prevede, a gennaio 2021, ulteriori donazioni dalle aziende di macchinari per

rimaglio e rammendo per la realizzazione di un apposito laboratorio presso l'IIS 'Cavour-Marconi-Pascal'. Da gennaio sono inoltre previste donazioni in denaro, sempre da parte delle

aziende, per il completamento delle opere e degli arredi dei due laboratori. Assicurare il necessario ricambio generazionale relativamente a figure ad oggi difficilmente reperibili, specie nel campo della maglieria e delle confezioni, e incentivare i ragazzi a cogliere le opportunità di lavoro offerte dall'industria della moda: sono queste le finalità

dell'iniziativa, che si proietta al futuro nonostante le difficoltà generate dall'emergenza sanitaria.

