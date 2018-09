TERNI Lutto nel mondo dello sport ternano. E' morto improvvisamente Franco Foconi, il padre di Alessio campione del mondo di scherma. Franco, insieme alla moglie Patrizia, ero un tifoso del figlio e aveva accompagnato tutta la famiglia, compreso il suocero di 99 anni (nella foto), poche settimane fa in Comune, alla premiazione del figlio laureatosi recentemente campione del mondo a squadre di fioretto sia nel singolo sia a squadre. Alla famiglia Foconi le condoglianze della redazione del Messaggero.

Il circolo Scherma «La presenza discreta ma continua e appassionata di Franco Foconi e di mamma Patrizia sono stati elemento essenziale per la crescita sportiva di Alessio che tante gioie sta regalando alla scherma italiana e a tutta la città. E' in questo momento di grande dolore che il Circolo Scherma Terni e il presidente Alberto Tiberi si stringono intorno ad Alessio, alla signora Patrizia e a tutta la famiglia per la scomparsa di Franco che era stato anni fa anche dirigente del Circolo Scherma Terni. La nostra famiglia abituata a grandi sfide, deve oggi affrontare il dolore per la scomparsa del nostro amico Franco, papà di Daniele e Alessio. I sorrisi, la giovialità, la correttezza, il sarcasmo, l'ironia, il rispetto e la lucida intelligenza di Franco ci accompagneranno per sempre come l'esempio da seguire. I funerali si terranno domani, venerdì 7 settembre, alla Chiesa di San Francesco alle ore 15.30. In occasione delle esequie, il Circolo resterà chiuso per tutta la giornata sospendendo ogni attività».

