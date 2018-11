Il taglio dei pini in Lungonera Savoia a Terni finisce nel mirino dei Carabinieri forestali. I militari questa mattina hanno acquisito dei documenti che riguardano l'intervento di abbattimento di 44 pini fatto dal Comune di Terni a fine agosto. Da quello che si è potuto apprenere, i documenti acquisiti dai Forestali serviranno per chiarire se alcuni degli alberi tagliati in Lungonera fossero vincolati o meno.





