Terni, a piazza del Mercato arriva Babbo Natale

Dopo le transenne per i rilievi geologici, sono arrivate quelle per delimitare le luci che proiettano Babbo Natale. Piazza del Mercato rimane al buio, ma l'immagine di Santa Claus ha fatto la sua comparsa, illuminando attraverso un gioco di luci anche l'interno del manufatto che dovrà essere ristrutturato.

Sono tanti, forse troppi, gli anni in cui il vecchio Mercato è stato abbandonato. Una scelta che doveva essere transitoria e che invece si è trasformata in duratura, trascinando nella crisi anche parecchie delle attività commerciali che insistevano attorno del perimetro della costruzione che rimane a distanza di anni ancora molto originale. Chiaramente tutti aspettano, da parte di Supermercati SuperConti l'inizio dei lavori per consentire al mercato di riqualificarsi, riqualificando tutto lo spazio circostanze. Terni ne ha sicuramente bisogno. E questo Natale sembra promettere bene.