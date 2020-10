TERNI - Hanno iniziato a litigare dentro casa e l'accesa discussione è proseguita nel cortile condominiale. A dare l'allarme al 112, nella tarda serata di venerdì, è stato un vicino di casa.

I militari del radiomobile di Terni sono intervenuti in pochi minuti in via Eugenio Chiesa, trovando i due, un uomo ed una donna colombiana di 27 anni, già nota alle forze dell’ordine in stato di agitazione. La straniera ha cercato di disfarsi del coltello che impugnava lanciandolo sotto ai cassonetti dei rifiuti.

L'arma è stata sequestrata ed i militari hanno denunciato la donna alla procura ternana per porto ingiustificato di coltello.



