Terni, lite finisce nel sangue

Violenta lite, all'interno di un appartamento, in via De Filis nei pressi di piazza del Mercato a Terni tra una coppia di fidanzati. L'uomo, 20, è rimasto ferito alla mano ed è stato trasportato da una vettura della polizia all'ospedale Santa Maria di Terni per accelerare le operazioni di soccorso. La ragazza, invece, è stata curata sul posto: per lei alcune medicazioni al volto. la donna ha rifiutato di essere portato all'ospedale. La lite è esplosa per futili motivi. Si ipotizza che l'uomo sia stato colpito da una bottiglia, ma gli agenti della polizia stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica della lite finita nel sangue. L'uomo ha perso molto sangue a causa del vistoso taglio al pollice. La corsa all'ospedale in un'auto della polizia dato che l'autoambulanza tardava ad arrivare da Avigliano Umbro.



Ultimo aggiornamento: 18:11

