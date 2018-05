di Umberto Giangiuli

TERNI Le liste d’attesa in ospedale si allungano sempre più. Per una colonscopia bisogna attende più di un anno, per un controllo audiometrico più di tre mesi. Sono i tempi d’attesa rilasciati dal Cup (Centro unico di prenotazione), ma ci sono anche altri esami che vanno molto più in la. A scorrere le liste Rao (raggruppamento di attesa omogenei), che poi non sono altro che i tempi di attesa per le prestazioni secondo gravità o priorità clinica, la tabella stilata dalla Regione sembrerebbe accettabile, in realtà le liste d’attasa sono molto più lunghe. L’utente che si reca al Cup, spesso, si sente rispondere che la lista è chiusa e non c’è più disponibilità almeno a Terni. Si può prenotare fuori dal Santa Maria, arrivando fino ad Orvieto. «Per un’ecografia al seno – sostiene una signora- mi hanno dato appuntamento per il 2020. Ho dovuto rivolgermi al privato- spiega- che nel giro di due giorni mi ha chiamato per l’esame, spendendo la somma di un normale ticket». In caso di urgenza l’utente si rivolge ad uno specialista di fiducia che esercita la libera professione, la cosiddetta attività intramoenia che si prenota sempre allo sportello Cup, «la cui tariffa viene definita dai singoli professionisti – sostiene il direttore sanitario Sandro Fratini – comunicata e approvata dall’Azienda». Non tutte le tariffe sono uguali. Quella di un primario, va dalle 120 – alle 200 euro, mentre di un medico di livello più basso può arrivare a 70 euro. La metà della parcella rimane al professionista, il 5% va nelle casse dell’ospedale, il resto si perde in decine di piccoli ritiri e tasse. I medici che svolgono l’intramoenia sono 230 su circa 370 professionisti. Il medico di base, sembra quasi inverosimile, può determinare l’accorciamento delle liste d’attesa. Sulla ricetta, è lui che decide quale delle 4 sigle apporre sulla casella che, alla fine, determinano i sono determinano i tempi. In gergo tecnico si chiamano livelli di priorità. La Regione proprio per cercare di abbattere le liste d’attesa ha introdotto il Rao, che poi sono quelle sigle che sbarra il medico di famiglia sulla ricetta. A spiegarlo è sempre il direttore sanitario del Santa Maria Sandro Fratini: «”A” vuol significare che entro il terzo giorno si è chiamati a visita; “B” la chiamata avviene dopo dieci giorni; “C” dopo 30 giorni, mentre con la “P” la lista per l’esame si potrà allungare in modo notevole». Una visita oculista, siglata “B”, viene eseguita in 7 giorni, con la “C” 10 giorni per la visita ortopedica se urgente, che sale a 28 con la “C”. I raggi al torace vanno dai 2 ai 15 giorni, per la spirometria tempi piuttosto lunghi intorno ai due mesi. Per una visita endocrinologica, tempi brevi, appena pochi giorni, se si parla di intervento chirurgico si può arrivare a 113 giorni. 10 giorni di attesa per la gastroscopia, tempi più lunghi per l’ elettromiografia, fino a 28 giorni.

