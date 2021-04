Terni, Lieto fine per Samanta: la giovane mamma è stata ritrovata

TERNI - E' stata ritrovata poco fa Samanta Capotondo, la giovane mamma ternana che si era allontanata dalla sua abitazione di via Staderini nel pomeriggio di mercoledì con la sua auto facendo perdere le tracce.

La 31enne ternana è stata rintracciata nel momento in cui, alla guida della sua vettura, ha avuto un lieve incidente stradale in piazzale Bianchini Riccardi. Soccorsa dal personale del 118 è stata portata in ospedale per accertamenti.

Le ricerche della polizia erano scattate dopo la denuncia di scomparsa della donna presentata in questura dai familiari. Nel pomeriggio la fine dell'angoscia col ritrovamento di Samanta in buone condizioni di salute.

