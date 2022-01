Terni, liceo Classico e liceo Artistico: ecco la meglio gioventù

Cinquantanove super bravi, eccellenze, studenti dei licei classico artistico, Tacito- Metelli, che si sono distinti non solo per avere ottenuto cento, o cento con lode, alla maturità, ma anche per lo spirito di solidarietà, i principi etici, la disponibilità verso i compagni e il senso di inclusione che li ha distinti nei cinque anni di studio delle superiori. A questi studenti vanno aggiunti anche i dieci che si sono meritati cinque borse di studio intitolate a ternani che, a loro volta, hanno lasciato un segno nella vita culturale e sociale cittadina. Sono le borse di studio intitolate al dottor Mario Chiassai, a Sergio Secci, lo studente morto nell’esplosione della bomba alla stazione di Bologna, Giuseppe Lombardi attivo nel sociale e nell’aiuto dei più fragili e soli, Alessandro Riccetti vittima della tragedia di Rigopiano, Marco Collazoni musicista e pietra portante della jazz orchestra ternana, ed anche docente del liceo Metelli. Un bel “bottino” di cui docenti e preside vanno fieri. «Per il nostro istituto è importante riconoscere i risultati raggiunti dai nostri studenti e premiarli per il loro impegno. Ancor più in un periodo come questo, considerate le difficoltà che hanno incontrato durante i due anni scolastici precedenti. Un traguardo raggiunto pienamente dai ragazzi dei due licei che hanno creduto e investito nella loro formazione, motivati, sollecitati e spinti dai loro docenti che hanno lavorato per la loro piena maturazione e crescita personale nell’intero quinquennio», dice Roberta Bambini dirigente del Tacito-Metelli. La cerimonia di premiazione dei ragazzi che si sono aggiudicati le varie borse di studio è avvenuta on line.

«Vogliamo comunque congratularci con i giovani premiati invitandoli ad una diretta streaming per valorizzare il loro impegno convinta dell’importanza di investire nei giovani e contribuire a sostenere il mondo della cultura e della scuola, settori fondamentali da sostenere per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio, ha tenuto a dire la dirigente Bambini. Chi volesse partecipare alla diretta streaming può trovare le informazioni sul sito dell’istituto https://iisclassicoartisticotr.edu.it.

Ecco i nomi degli studenti premiati.

Borsa di studio Secci: Mancinelli Ludovica, Ceccotti Francesca Sara, Acciacca Angelica, Diletta Palazzesi.

Borsa di Studio Lombardi: Laura Serangeli. Borsa di studio Collazzoni: Binarelli Aurora, Perotti Chiara. Borsa di studio Chiassai: Testarella Valerio. Borsa di studio Riccetti: Binarelli Aurora, Coppoli Sara.

Studenti che hanno ottenuto 100 e lode alla maturità al liceo Metelli: Aurora Binarelli, Michela Calzuoli, Sara Coppoli, Bianca Paparelli. Liceo classico Tacito :Sara Bufaloni, Benedetta Castellani, Lucrezia Giubila, Caterina Pastura, Francesco Ramozzi, Laura Serangeli, Leopoldo Cirilli, Valeria Ippoliti, Benedetta Gerini, Lucia Lecca, Sofia Mari, Enrico Marinozzi, Pietro Sgrigna, Marta Suatoni, Matteo Zelli, Anita Pazzaglia. Votazione 100. Liceo artistico Metelli: Marica Barzellotti, Valeria Mesca, Milena Viola, Sara Acciacca, Gabriele Bassone, Tina Galli, Matteo Giansanti, Linda Montanucci, Valeria Muti, Stefano Napolitano, Jessica Crescimbeni,Noemi Fiorentini, Daniele Lo Bono, Sofia Menichini, Caterina Orsini, Chiara Perotti.

Liceo Classico Tacito: Simone Andreucci, Sofia De Santis, Marianna Fontana, Linda Parrabbi, Giulia Rosetti, Fabrizio Sbrana, Chiara Silvestri, Nishara De Silva Gunamunige, Ginevra Poletti, Simone Benedetti, Irene De Angelis, Chiara Di Valerio, Alice Gentili, Andrea Lavarini, Beatrice Pasini, Giorgia Passariello, Francesca Scoppi, Livia Merati, Valeria Di Stefano, Gaia Halilaj, Alessia Mariotti, Massei Lavinia, Maria Sofia Stufara.