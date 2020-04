Terni, la Lega: «Uova di cioccolato per i bambini delle case famiglia comunali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Come gruppo della Lega – dichiara il capogruppo Federico Brizi – abbiamo voluto fare un piccolo gesto di solidarietà e soprattutto di normalità. Pur in una Pasqua così difficile, dove non sempre è facile pensare agli altri, in accordo con il nostro assessore al Welfare, abbiamo ritenuto che occorresse dare un segnale di attenzione e di affetto ai bambini delle case famiglia comunali per minori. Abbiamo consegnato le uova pasquali, affinchè domenica tutti i bambini possano gustare il senso della sorpresa e naturalmente del cioccolato. Come prodotto abbiamo voluto rifornirci a una azienda storica di Norcia, un marchio umbro di qualità. Come Lega abbiamo voluto dimostrare coerenza con quanto da tempo diciamo: occorre acquistare italiano, indirizzare i nostri consumi verso le aziende del territorio che nel territorio danno occupazione e pagano le tasse.Il gruppo consigliare della Lega manda anche in questa sede un caro saluto a tutti gli ospiti delle case famiglia comunali, affinchè possano avere serenità e quella dimensione di prospettiva e di costruzione del futuro che spetta ad ogni bambino. Un caro saluto anche agli operatori di queste strutture che passeranno i giorni festivi sul luogo di lavoro e che, come abbiamo potuto constatare anche in questa occasione, dimostrano umanità e professionalità».