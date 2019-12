L'assessore Sara Francescangeli rompe il silenzio. Lo fa rivolgendosi al Messaggero, giornale che non le ha mai risparmiato critiche e puntualilzzazioni. «Leggo delle mia sfiducia dalle cronache di questi giorni ma ad oggi non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dal sindaco», dichiara la Francescangeli. Tutt'altro che abbattuta per quanto sta vivendo, la Francescangeli di continua «Resto dell'idea che il sindaco sia una persone corretta, competente e un bravo amministratore. Dubito che affronti questioni di tale spessore con tanta leggerezza», premette l'assessore. «Il primo cittadino - prosegue la Francescangeli - deve tenere conto del peso democratico delle scelte fatte dai cittadini». Tradotto non può silurare, con troppa leggerezza, il terzo assessore eletto come consigliere «Nel corso del mio operato, ho ricevuto attestati di stima dal primo cittadino», prosegue l'assessore.Una fase di lavoro segnata anche dalle elezioni regionali del 27 ottobre, che inevitabilmente hanno condizionato l'azione politica di Palazzo Spada.



«Ad agosto mi assegnò nove deleghe», ricorda la Francescangeli, prima in capo a due assessori. Segno di una stima e di una fiducia che il primo cittadino le ha rinnovato anche in vista del terzo rimpasto. «Solo il 4 dicembre mi ha scritto che intendeva valorizzarmi e che scuola e università mi avrebbero dato più visibilità», puntualizza la Francescangeli. Ora tutto sembra essere svanito. Con il sindaco che ha scelto di punto in bianco di silurare l'assessore ma senza comunicare, al momento, ufficialmente niente.

Ultimo aggiornamento: 09:53

