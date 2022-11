Il centrodestra al gran completo blinda il Latini bis. Ieri riunione dei maggiorenti della coalizione umbra con il segretario regionale della Lega, l'onorevole Virginio Caparvi, che ha concesso al sindaco Latin anche la possibilità di mettere in campo una sua lista civica a sostengo della sua ricandidatura. Le decisioni prese dal segretario Caparvi hanno già creato malumori tra i leghisti di Terni che non condivido l'inversione di rotta rispetto alle indicazioni che erano emerse in seguito al congresso comunale di Terni, con il candidato del sindaco Latini, il consigliere Francesco Pocafroza, battuto dal segretario uscente, il riconfermato David Maggiora, anche lui consigliere comunale. Uno strappo, quello di Caparvi, che non potrà non aver ripercussioni sui prossimi congressi, prima il provinciale e poi il regionale. Durante l'incontro si è parlato anche della candidatura di Stefano Bandecchi e in questo caso i vertici del centrodestra umbro hanno dato mandato al segretario Caparvi di incontrare il patron della Ternana per farlo desistere dalla discesa in campo o coinvolgerlo nella coalizione del Latini bis.