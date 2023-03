Terni, torna il sereno nel centrodestra la Lega ritira la strategia dell'astensione

Lunedì 13 Marzo 2023, 11:38







Effetto Masselli o ritrovato equilibrio tra FdI e Lega? Fatto sta che questa mattina a Palazzo Spada è tornato il sereno in casa del centrodestra, almeno per il via libera alla realizzazione di un mini centrale idroelettrica lungo il Nera anche con il voto favorevole della Lega che cessa così la strategia dell'astensione. Un mese fa sullo stesso atto si registrarono le prime turbolenze all'interno della coalizione che sostiene Latini. Questa mattina una votazione lampo con il si della Lega. Effetto Masselli e nuovo equilibrio tra Lega e FdI? La prova del nove sul bilancio.