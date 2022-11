Centrodestra in tilt dopo l'esplosione del ciclone Bandecchi. Solo la Lega ha manifestato solidarietà all'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, bersagliato più volte dal patron rossoverde durante la conferenza stampa di presentazione a candidato sindaco. A manifestare solidarietà verso l'assessore Coletto il consigliere regionale della Lega Stefano Pastorelli, l'unico rappresentante del centrodestra al momento che si è schierato in difesa dell'esponente della giunta Tesei. L'immagine è così quella di un assessore isolato, individuato da patron Bandecchi come il vero e unico responsabile dello stop al progetto Stadio-Clinica, mentre il numero uno rossoverde, già come aveva fatto il vicepresidente della Ternana, Paolo Tagliavento, ha assolto l'assessore regionale all'urbanistica Enrico Melasecche, anche lui della Lega come Coletto.



La nota di Pastorelli

«“Se do una testata in faccia a qualcuno mi ritirerò come sindaco” “non vado in giro armato, ma mi piace avere il porto d’armi perché ogni tanto vado a sparare” “figure da stupido” “”. Sono solo alcune delle dichiarazioni gravissime - dice il consigliere Pastorelli - a cui si è lasciato andare in conferenza stampa il candidato a sindaco di Terni Stefano Bandecchi che invito a moderare i termini, evitando di esasperare fin da subito i toni di una campagna elettorale non ancora iniziata. Il fatto di avere l’etichetta di “presidente vulcanico” di certo non lo giustifica dall’utilizzo di espressioni che potrebbero indurre a comportamenti poco consoni al vivere civile. Esprimo vicinanza e solidarietà - aggiunge Pastorelli - all’assessore regionale Luca Coletto al quale sono indirizzate frasi che ritengobasato su proposte e idee per la città, determinato dal rispetto dei ruoli e delle diverse posizioni».