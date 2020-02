Patrizia Braghiroli entra in Fratelli d'Italia. L'ex consigliera comunale del M5S annuncia oggi il passaggio in FdI. Come anticipato dal Messaggero nelle settimane scorse, la Braghiroli entrerà nel gruppo consiliare di Palazzo Spada che ora ha quattro consiglieri.

«Finalmente mi sento a casa», il primo commento della Braghiroli. Ultimo aggiornamento: 12:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA