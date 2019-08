Più che fratelli d'Italia, fratelli coltelli. Il consigliere di FdI Masselli non ha firmato l'incarico di assessore al bilancio, come annunciato dal sindaco Latini. Firma congelata in seguito allo scontro in atto dentro a FdI. La notizia è emersa al termine di un confronto che Latibi ha avuto con alcuni rappresentati di FdI. Il braccio di ferro che paralizza la nomina di Masselli coinvolge il ruolo della coordinatrice Eleonora Pace che, a detta dei cugini di Perugia, in particolare il senatore Zaffini (continua il duello a dustanza con la Saltamartini) e il consigliere regionale Squarta, acquisterebbe troppo potere in vista delle regionali. Nello scontro viene coinvolto anche l'ex leghista Emanuele Fiorini, che appare sempre più vicino all'ingresso in FdI. Ultimo aggiornamento: 15:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA