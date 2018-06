di Sergio Capotosti

Daniele Nicchi è il primo sindaco della Lega nella provincia di Terni. Il suo passaggio al Carroccio è stato ufficializzato questa mattina all'hotel Garden di Terni. Il primo cittadino di Attigliano passa alla Lega insieme ad altri componenti dell'associazione Polis, tra cui il consigliere comunale di Narni, Gianni Daniele. Entra nella Lega anche mezza Giunta di Otricoli, Eligio Marazza, assessore, e il vicesindaco Nico Nunzi. Pure Alessandro Fani, consigliere ad Otricoli, passa con il Carroccio. L'ex An, Stefano Olimpieri, è passato alla Lega. Il consigliere comunale di Orvieto, vicino all'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, da oggi è del Carroccio. Chiude la lista degli amministratori Alessandro Dimiziani, consigliere comunale di Lugnano in Teverina. Nell'elenco degli associati Polis che da oggi vestono di verde, anche l'ex vicesindaco di Otricoli, Cristiano Ceccotti, candidato al Consiglio comunale di Terni, Francesco Mazzocchi, referente politico di Calvi dell'Umbria, e Daniele Rossini, referente politico di Penna in Teverina.

Luned├Č 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA