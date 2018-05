Il via libera a Latini è arrivato. Il tavolo nazionale ha sciolto il cosiddetto “lodo Gasparri” che riguardava le candidature di Terni e Viterbo alle elezioni comunali del 10 giugno. L’avvocato ternano Leonardo Latini è ufficialmente il candidato di tutto il centrodestra. La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi. Nessuno prevedeva colpi di scena, almeno nessuno si è mai esposto pubblicamente in questa direzione, ma la mancanza del via libera ufficiale a poco più di un mese dalla data del voto iniziava ad essere un aspetto difficile da spiegare ai sostenitori del centrodestra ternano.

Venerd├Č 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:31



