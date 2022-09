Terni, le lavanderie: "Il caro bollette peggio del Covid"

TERNI «L’aumento annuo dei costi si aggira sull’ordine dei 16-22 mila euro. Uno stipendio. Se continua di questo passo sono costretto a fermarmi da qui a brevissimo». Marco Picchioni, titolare della lavanderia Furcleaner, conti alla mano dimostra come in pochi mesi il caro bolletta stia piegando anche questo comparto. «A luglio 2021 ho pagato 232,82 euro per 885 kw consumati – racconta – a luglio di quest’anno 555,10 euro per 795 kw. Ho quindi consumato di meno e pagato il doppio. Non è andata meglio ad agosto: l’anno scorso con 704 kw consumati ho pagato 246,54 euro, quest’anno con 845kw 646,57 euro. A conti fatti da qui a fine anno ho già sulle spalle 5400 euro di aumenti». Un peso eccessivo su un tipo di attività che non si può compensare in alcuna maniera. «Se anche fossi costretto ad apportare un ritocco ai prezzi – prosegue Picchioni – questo comunque non coprirebbe gli aumenti che sto subendo». Non è solo lui, 32 anni di attività sulle spalle, a navigare in grosse difficoltà. «Di questo passo molti chiuderanno, alcuni lo stanno facendo sin da ora – continua – io stesso con questo trend da qui a brevissimo sarò costretto allo stop».

Gli fa da eco Francesco Bocchini, titolare della lavanderia Igea.

«Questa situazione è peggiore di quella del Covid – dice – La nostra categoria è molto penalizzata dal caro bollette, in quanto, non essendo un genere di prima necessità, i clienti cambiano abitudini. Se prima portavano 10 camicie, ora ne portano 5, se prima non facevano distinzioni di capi, oggi portano a lavare per lo più gli abiti da cerimonia e per gli altri si arrangiano a casa. In questo scenario diventa anche difficile pensare applicare dei ritocchi sui prezzi perché si rischia di perdere la clientela e comunque il ritocco, di pochi centesimi, non riuscirebbe a coprire i rincari». Per quanto riguarda nello specifico le bollette della sua attività, Bocchini parla di un raddoppio dell’ultima, rispetto alle precedenti. «A incidere nella mia attività è soprattutto il costo del gas – prosegue – sono passato mediamente da bollette di 600, massimo 700 euro, a 1100 euro. E’ difficile andare avanti così. Bisogna che lo Stato ci venga incontro in qualche maniera».

Si attestano oltre il 50% i rincari anche per altre due attività.

«Ho sempre pagato le bollette del gas 300 – 400 euro ma oggi sono arrivate a 800, 900 euro, oltre il doppio – dice il titolare di By Master Sec Stiro – temo per le prossime che arriveranno, considerate le previsioni che parlano di ulteriori nuovi rincari».

«A me sono arrivate proprio ieri due bollette di luglio. Ho evitato di aprirle». Raffaella Rocchetti della lavanderia Tre Monumenti spiega che «il gas è più che raddoppiato. La vedo scura per il futuro». Come i colleghi, anche Raffaella Rocchetti non crede ai ritocchi dei prezzi come soluzione. «Ogni tot di anni rivediamo i prezzi – spiega – e questo è stato l’anno in cui li abbiamo ritoccati di qualche centesimo e non prevediamo ulteriori rincari».