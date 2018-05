CINEMA

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Avengers: infinity war (ore 15.10, 18.20, 21.40). Solo: a stars wars story (ore 15, 16, 16.40, 18, 19, 21, 21.30, 22). Deadpool 2 (ore 15.40, 16.30, 17.30, 18.30, 19.40, 21.10, 22.20). Dogman (ore 15.30, 17.50, 20.10, 22.30). L'ora più buia (ore 19.30, 22.10). Loro 2 (ore 20.10, 22.40). Show dogs: entriamo in scena (ore 15, 17.10, 19.20).

Cityplex Lucioli (0744/400240)

Hotel Gagarin (ore 16, 18.30, 21). Loro 2 (ore 16, 18.30, 21). La melodie (ore 16, 18.30, 21). Mektoub, my love (ore 16, 20). Dogman (ore 16, 18.30, 21). Solo: a stars war story (ore 16, 18.30, 21).



FARMACIE

Terni: dalle ore 13 alle 16 di turno Morganti e Comunale 5 (notturno dalle 20 alle 9, Comunale 1)

Narni: di turno Alberti.

Amelia: di turno via Rimembranze.

Orvieto: di turno Banconi.

Collescipoli di turno per Collescipoli, Syroncone e Vascigliano.

Papigno di turno per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Alviano di turno per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

San Gemini di turno per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

De Bella (Calvi) di turno per Calvi e Otricoli.

Ficulle di turno per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone e Parrano.

Montecchio di turno per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

Bonaduce (Allerona Scalo) di turno per Allerona, Castelgiorgio e Castelviscardo.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA