Terni, le Associazioni Benemerite del Coni donano mascherine e saturimetri: in sport e solidarietà l'unione fa la forza

TERNI «L’unione fa la forza» è un motto che si adatta benissimo tanto allo sport quanto alla solidarietà, ed è proprio all’insegna di questo slogan che è stata compiuta l’ultima impresa di aiuto nei confronti dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni; anche se siamo approdati alla fase due, infatti, è di fondamentale importanza mantenere alta la guardia. Stavolta ad allearsi e a mettere insieme le proprie disponibilità economiche in uno sforzo comune sono state le quattro associazioni benemerite del Coni presenti a Terni: stiamo parlando dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d’Italia con il suo presidente Silvano Pani, del Panathlon Club, presieduto da Benito Montesi, dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, il cui presidente è Pietro Pallini e dell’Associazione Nazionale Stelle al Merito Coni con il delegato regionale Mauro De Angelis. Il risultato? La donazione al Santa Maria di Terni di 200 mascherine chirurgiche Ppm2 e di 28 saturimetri acquistati presso la Farmacia Conti grazie ad una raccolta fondi tra i soci e gli amici delle associazioni. Se le mascherine erano state direttamente recapitate all’ospedale, la consegna dei saturimetri è avvenuta nella giornata del 14 maggio alla presenza del commissario straordinario Andrea Casciari, del direttore sanitario Sandro Venditti, della direttrice di Anestesia e Rianimazione Rita Commissari, di Leonardo Fausti degli Affari Generali, e di Gianni Fabrizi, responsabile tecnico dei Lavori e Patrimoniale; le associazioni, invece, erano rappresentate dal segretario Maurizio Catanzani e dal tesoriere Supino Cercarelli, in «una semplice cerimonia che ha sancito la solidarietà dello sport ternano verso chi da mesi è in trincea contro il Coronavirus, salvaguardando con grande impegno e sacrificio la salute dei cittadini ternani e non solo».

