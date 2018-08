Tempo di assunzioni all'Ater dell'Umbria. Si è appena concluso, infatti, l'iter per la selezione di quattro nuovi dipendenti a tempo pieno e a tempo determinato per 24 mesi. L'esito delle prove, scritto e orale, è stato reso pubblico ieri, con la formazione della graduatoria in base ai punteggi ottenuti dai candidati. Graduatoria che determinerà la scelta delle quattro assunzioni in base al punteggio più alto ottenuto. Appena il tempo di chiudere un avviso pubblico di selezione, che l'Ater dell'Umbria è già alla ricerca di un altro dipendente da inserire nella sede di Terni con il profilo giuridico amministrativo a tempo determinato per 12 mesi. Tra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione, la conoscenza dei principali sistemi informatici (Office ed Opensource), la conoscenza dei sistemi di contabilità pubblica e privata, la conoscenza del sistema normativo in materia di locazioni pubbliche e private, l'attitudine al lavoro di gruppo e la capacità di rapportarsi con l'utenza, ma anche il diploma tecnico in amministrazione, finanza e marketing, ed in sistemi informativi aziendali. L'avviso pubblico scade il 31 agosto.

Martedì 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:34



