Terni: lavori sul raccordo, un mese di deviazioni per i mezzi larghi oltre due metri e mezzo per trasporti eccezionali

Mezzi pesanti di determinate dimensioni per il trasporto di merci specifiche deviati dalla superstrada tra gli svincoli di Terni Est e Terni Nord e dirottati sul traffico di Ponte Le Cave. Provvedimento per più di un mese, adottato dall'Anas e dalla stessa comunicato, per consentire la prosecuzione dei lavori, in corso d'opera, per il rifacimento della pavimentazione stradale. Dunque, i camion e gli automezzi per trasporto di merci eccezionali larghi più di 2,55 metri che transiteranno sul tratto della strada in questione, la Statale 75 umbro-laziale, dovranno uscire da uno dei due svincoli (a seconda della direzione di provenienza) e proseguire il tratto passando per Ponte Le Ceve, strada che collega la zona di viale Borzacchini con il quartiere Rivo, e percorrendo un tratto di città per rientrare dallo svincolo successivo. Provvedimento assunto con entrata in vigore lunedì10 maggio 2021, con effetto destinato a durare fino al 12 giugno 2021. L'Anas fa sapere anche che il traffico ordinario continuerà ad essere consentito a doppio senso di marcia solo in carreggiata opposta, cosa che tra l'altro avviene attualmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA