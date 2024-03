Terni, lavori di manutenzione del servizio idrico integrato al quartiere Cardeto

Terni -

Il Servizio idrico integrato ha programmato lavori di manutenzione straordinaria al quartiere Cardeto di Terni dalle ore 22 di giovedì 28 marzo alle 4 di venerdì 29 marzo. Il cantiere interesserà viale Cesare Battisti (dal civico 131), via Gabelli, via Lambruschini, via Pestalozzi, via Filangieri, piazza Cuoco, via Radice, via Giovannini, via Alberti e zone limitrofe.

Il Sii fa sapete che durante l’intervento potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata.

Sarà a disposizione degli utenti un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile.