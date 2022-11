Terni, latitante tunisino si nascondeva in un casolare a Stroncone: Arrestato dai carabinieri deve scontare tre anni di carcere

TERNI - Doveva scontare tre anni di carcere per reati contro la persona e contro il patrimonio commessi nel folignate ma era sparito nel nulla. Al punto che non era stato possibile eseguire la misura cautelare.

L’uomo, un tunisino di 30 anni, si era nascosto in una casa isolata del Comune di Stroncone ma la sua latitanza si è conclusa grazie a un’indagine portata avanti dal personale del nucleo investigativo dei carabinieri.

Nell’ambito di servizi finalizzati al rintraccio sul territorio di soggetti destinatari di ordinanze dell’autorità giudiziaria per condanne definitive da scontare i militari hanno saputo che il tunisino, destinatario di una misura restrittiva in carcere emessa dalla procura della repubblica di Spoleto nel mese di settembre 2022, dimorava ancora nel territorio ternano. Lo straniero, sin dalla data dell’emissione della misura, aveva fatto perdere volontariamente le proprie tracce, fornendo anche indirizzi fasulli per potersi rendere irreperibile.

L’attività investigativa ha consentito di rintracciare i familiari dell’uomo. Lunedì sera il personale del nucleo Investigativo e della sezione radiomobile del comando compagnia di Terni, dopo alcuni servizi di appostamento e pedinamento delle persone che presumibilmente intrattenevano rapporti con lui, è riuscito a individuare il tunisino in una casa isolata nel Comune di Stroncone. Inevitabile l’arresto. Dopo le formalità di rito lo straniero è stato trasferito in una cella del carcere di Sabbione, dove dovrà scontare la pena di quasi tre anni di reclusione