Il consigliere comunale di Uniti per Terni Emanuele Fiorini annuncia di voler inoltrare una richiesta di convocazione in IV commissione Controllo e Garanzia per l'ex sssessore Sara Francescangeli, a fronte delle dichiarazioni di quest'ultima e della risposta, alle stesse, del sindaco in consiglio comunale.

In data 27 gennaio 2020 - sostiene Emanuele Fiorini - si è tenuto un consiglio straordinario nel quale le opposizioni hanno invitato il sindaco a riferire e chiarire in merito alle affermazioni dell'ex assessore Sara Francescangeli. In quell'occasione l'intervento del sindaco mi ha lasciato perplesso, sia perché si è limitato ad affermazioni di circostanza sia perché la premessa del suo intervento è stata a dir poco anomala. Il sindaco, infatti, ha affermato non posso dare risposte concrete sulle affermazioni della Francescangeli. Parole non chiare, ma soprattutto di chi fa finta di non sapere. È il modus operandi del sindaco ad essere non condivisibile, non giustificabile e non in grado di assicurare una progettualità di ampio respiro per la città di Terni. Infatti nel giro di un anno e mezzo ha provveduto a revocare, senza fornire giustificazione alcuna, le deleghe nell'ordine agli assessori Dominici, Cecconi ed in fine Francescangeli, che a mio avviso si erano distinti per il loro operato in favore della città. Ricordo poi come le deleghe al welfare - che comprendono anche la gestione degli Sprar e dell'integrazione - prima conferite all'assessore Cecconi siano state poi attribuite all'assessore Ceccotti, il quale in Prefettura si occupava proprio dell'immigrazione, facendo così coincidere chi controlla con chi è controllato. Vorrei capire qual è la logica che si nasconde dietro a queste operazioni poco oculate e grossolane. Le affermazioni della Francescangeli, laddove siano vere, tracciano un quadro di una situazione che il sindaco non ha smentito con argomenti concreti. Per questo ho deciso di chiedere la convocazione per fare chiarezza per il bene della nostra città

.

