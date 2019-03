Per assurdo, il caso politico lo crea il sindaco Latini. Quella che sarebbe stata la "solita" conferenza stampa di un partito di opposizione che critica l'operato di una maggioranza, si è trasformata paradossalmente in un assist per i Dem. Servito da Latini al Pd. Perchè come i Dem sono i responsabili del dissesto,

bbiamo sbagliato e i cittadini ci hanno punito

, ha ammesso il segretario Bocci, ora Latini deve spiegare alla città le ragioni della paralisi politica in cui si trova Palazzo Spada, dopo appena 9 mesi di governo.

E' la maggioranza che ha detto a Latini di essere inadeguato, non il Pd

, ha tuonato il segretario Bocci.

on dove rivolgersi a noi quando a scaricarlo è stato l'uomo più votato e il professionista che ha salvato i conti del Comune

, ha aggiunto Bocci riferendosi all'addio del consigliere Fiorini e dell'assessore Dominici.

Non sono state separazioni consensuali, sono volati gli stracci

, ha rincarato l'ex sottosegretario dell'Interno.

Prima ancora che fare il conto delle opere fatte o non fatte, il sindaco deve spiegare alla città cosa sta succedendo e come ha intenzione di proseguire. Esca dall'anonimato, chieda scusa e faccia un passo indietro



A portare su questo terreno lo scontro è stato proprio il sindaco che un minuto prima che iniziasse la conferenza stampa ha rilasciato un A portare su questo terreno lo scontro è stato proprio il sindaco che un minuto prima che iniziasse la conferenza stampa ha rilasciato un comunicato . Una sorta di critica preventiva che ha stupito per i toni usati.

Dire a un partito di opposizione di stare zitto è un atteggiamento fascista

, ha tuonato il capogruppo del Pd, Filipponi. Ancora peggio se a dirlo è un sindaco, per definizione primo cittadino, di tutti, e non di una sola parte politica, la Lega in questo caso.

Una volgare mancanza del senso delle istituzioni

, ha commentato il segretario provinciale Silveri.

Se un assessore al bilancio lascia dopo nove mesi vuol dire che viene meno la programmazione che si ha sulla città. Altro che polemizzare con il Pd

, ha rimarcato il segretario comunale Grimani. Nel merito della critica all'operato della maggioranza sono entrati consiglieri del Pd.

Tra due settimane il Comune tornerà in bonis e l'alibi del dissesto verrà finalmente meno

, ha sottolineato il capogruppo Filipponi.

Noi non siamo in guerra con nessuno

, ha detto Orsini riferendosi alle parole del sindaco.

E' avvilente vedere un assessore celebrare opere che prima contestava duramente

, ha aggiunto Orsini.

Una sciatteria amministrativa che riflette una sciatteria istituzionale come abbiamo potuto modo di constatare pochi minuti fa

, ha detto il consigliere De Angelis.

15:02

