TERNI Sarà ballottaggio il prossimo 24 giugno fra Leonardo Latini, candidato del Centrodestra, e Thomas De Luca, Movimento 5S Stelle. Il Pd ai minimi storici con un 14,99 per cento di coalizione e un 12,57 al partito. A Terni il mondo è cambiato, e l'accelerazione del cambiamento si è consumata anche in questi tre mesi dalle elezioni politiche dove il Centrodestra aveva fatto piazza pulita in tutti i collegi dell'Umbria ma il Pd era riuscito a resistere mantenendo un 22 per cento. «E' un momento storico per la città. Non siamo riusciti ad entrare al primo turno per poche centinaia di voti ma il successo è solo rimandato di un paio di settimane. Avevo promesso a Salvini che la Lega sarebbe stato il primo partito e così è» ha detto Leonardo Latini. Buono il risultato delle due liste civiche, Prima Terni, che è arrivata al 3,24 per cento e Senso Civico, appoggiata anche da Leu, che sfiora il 4 per cento. Per loro si prospetta la possibilità di entrare in consiglio comunale. Niente da fare per le altre formazioni: CasaPound, Potere al Popolo e Partito Comunista. E già ora si pensa al ballottaggio, alle strategie e anche a possibili apparentamenti.

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:55



