Terni, lascia la bici in centro e non la trova più: vittima del furto il consigliere comunale Michele Rossi

TERNI - Brutta sorpresa per Michele Rossi, capogruppo di Terni Civica in consiglio comunale.

Venerdì sera aveva lasciato la sua bicicletta in pieno centro storico, in zona videosorvegliata, ma quando è tornato a riprenderla intorno alle 22 la bici era sparita nel nulla. Ha trovato solo la catena tranciata mentre del mezzo a due ruote non c'era più traccia.

"Sarà il quarto furto nel guro di pochi anni - commenta con amarezza Michele Rossi. Non rassegnato - aggiunge - trovo giusto recarmi a fare denuncia".

Qualche mese fa ignoti avevano rubato la bici del sindaco, Leonardo Latini. dopo la denuncia i carabinieri riuscirono a recuperarla e a riconsegnarla al primo cittadino.