Lunedì 10 Giugno 2024, 10:43

Report dell’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) dell’ospedale di Terni riguardante l’anno 2023. Si sono rivolti allo sportello 3.849 utenti tra visite dirette in ufficio, telefonate e posta elettronica. 83 sono stati i reclami formalizzati per iscritto e 78 encomi nei confronti dei professionisti e per la qualità del servizio. Tra gli 83 reclami uno dei più sentiti dall’utenza riguarda i tempi di attesa per il ritiro della cartella clinica che spesso hanno innescato delle incomprensioni tra chi deve rilasciarla e i richiedenti. Normalmente per riceverla ci vogliono all’incirca una trentina di giorni, in alcuni casi anche di più arrivando anche a circa due mesi. «Questo ritardo nella consegna del fascicolo clinico- spiega la dottoressa Alessandra Ascani responsabile della struttura semplice dipartimentale formazione- qualità-comunicazione- ha però i giorni contati: abbiamo avviato un progetto meccanizzato in grado di accorciare i tempi di consegna. Addirittura chi fa domanda di richiesta della cartella – conclude- non deve più perdere tempo a telefonare per sapere se è pronta saremo noi che chiameremo facendo risparmiare viaggio e tempo al richiedente». Un’altra cosa oggetto di denuncia sono i continui guasti agli ascensori «l’ospedale è vecchio- ricorda Ascani - ed anche gli impianti risentono di questo ma la direzione per questa particolare situazione che colpisce soprattutto coloro che hanno problemi di deambulazione è particolarmente attenta ad intervenire in tempi brevi ed efficienti riducendo al minimo i disagi». Per quando riguarda gli encomi questi si avvicinano alle denuncie (78 contro 83). In particolare riguarda una paziente con una grave situazione di salute. Più volte operata alla faringe presso altri ospedali e arrivata al Santa Maria molto provata dalle precedenti esperienze per i possibili risvolti della sua malattia. L’intervento estremamente complesso e rischioso alla faringe è stato eseguito dall’equipe Otorinolaringoiatra diretta dal dottor Antonio Giunta «la paziente nel suo encomio rimarcava oltre le competenze specialistiche anche le doti umane di tutto gli operatori». Trenta segnalazioni o richieste- si legge nel documento- riguardano, invece, l’aspetto organizzativo dell’ospedale: malfunzionamento degli impianti, barriere architettoniche, pagamento ticket, orari di sportello, orari per erogazione dei servizi, prenotazioni sanitarie. Nel documento firmato da Alessandra Ascani e dal responsabile del procedimento Maurizio Banconi viene specificato che sul totale di 3.849 contatti su richieste e segnalazioni il 20% «non ha richiesto azioni correttive, trattandosi di informazioni con risposta immediata; l’80% delle prestazioni sono state prese in carico con risoluzione in tempi brevi». Degli 83 reclami «in 34 casi (41%) l’azienda non ha effettuato azioni correttive, trattandosi di reclami generati da incomprensioni varie», negli altri «per evitare il riproporsi del problema, ad ogni singolo fatto lamentato è seguita un’azione di miglioramento, riferita anche all’utente nella risposta prodotta».