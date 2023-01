Terni. Sul lago di Piediluco con la tavola da surf Un capodanno a tutto Sup

In montagna o al mare, no sul lago in pieno inverno, a solcare lo specchio d’acqua tra il volo dei cormorani e le grida stridule delle folaghe. Cosa c’è di meglio che trascorrere il Capodanno sullo specchio d’acqua di Piediluco?. A dir la verità lo hanno fatto in pochi, qualche audace che, sfidando la nebbia per poi vedere d’improvviso il sole ha voluto godersi una passeggiata sulle acque, a tutto Sup. Un tavola da surf ed un remo oltre che un equipaggiamento consono alla stagione e via ammirando il panorama mozzafiato del lago d’inverno con sullo sfondo il Terminillo appena innevato. Hanno trascorso così diverse persone il primo giorno del 2023, altri lo hanno fatto navigando con la barca a vela e, causa l’assenza del vento, mettendo in moto il motore. Anche questo un modo originale per trascorrere il 1 gennaio, lontano dalle mete preferite ma facendo una scelta unica e originale: quella di galleggiare sullo specchio d’acqua in pieno inverno con l’acqua particolarmente fredda. Anche questa è una sfida con se stessi.