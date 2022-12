Picchiati e legati dai banditi per costringerli aprire la cassaforte coppia rapinata in una villa isolata a strada di Palmetta

TERNI Picchiati violentemente da due rapinatori per costringerli ad aprire la cassaforte. Una scena da arancia meccanica in una villetta isolata lungo strada di Palmetta, coinvolti loro malgrado marito e moglie rispettivamente di 77 e 74 anni. I due malviventi sono entrati in azione intorno alle 19 e sapevano che all'interno della villetta c'era la coppia, sono entrati con il volto travisato da un passamontagna e hanno subito strattonato e picchiato il padrone di casa, poi sono andati a prelevare la moglie e li hanno legati chiedendo loro si aprire la cassaforte dove c'erano circa 4 mila euro in contanti. Soddisfatti del bottino i due rapinatori sono fuggiti, mentre la coppia ha lanciato l'allarme chiamando il 113. Portati in ospedale in stato di choc, all'uomo è stato riscontrato un trauma cranico e alcune echimosi al volto, frutto delle botte ricevute, mentre la moglie ha riportato un trauma facciale con la rottura di un dente. Entrambi hanno deciso di tornare a casa. Sul posto gli uomini della squadra mobile che hanno aviato le indagini. Il sospetto che si possa tratta della stessa banda che da settimane sta compiendo furti a ripetizione nella zona di Terni Nord.