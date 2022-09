Terni, ladri di biciclette scoperti e denunciati dai carabinieri grazie ai social: Nei guai due donne e un uomo

TERNI - Una banda di ladri esperta nei furti di biciclette è stata smantellata dai carabinieri che, grazie ai social, sono riusciti a inchiodare i tre, due donne e un uomo.

L'indagine ha preso il via dopo la denuncia di un uomo per iil furto della propria bicicletta da passeggio presentata al comando stazione carabinieri di Collescipoli. La vittima ha postato la sparizione della sua bici sui social allegando la foto del messo a due ruote.

Poco dopo è stato contattato da una donna, che lo avvisava di aver visto una bicicletta identica nascosta nell’androne del condominio di casa sua e mai vista prima di quei giorni. L'uomo è andato ad accertarsi che fosse davvero la sua bici e, avuta la conferma, ha chiamato i carabinieri per poterla riprendere.

A quel punto i militari hanno deciso di fare un altro sopralluogo in quel palazzo per acquisire le immagini girate dalle telecamere della videosorveglianza, che hanno permesso di inchiodare la presunta banda. La prima ad essere convocata è stata una donna pluripregiudicata e nota per reati di vario genere tra cui il furto che, inchiodata dai militari, ha indicato i suoi complici.

Si tratta di un'altra donna residente in Valnerina e di un uomo che nel frattempo è stato arrestato per altri motivi ed è attualmente rinchiuso a Sabbione. Per tutti e tre la denuncia furto aggravato in concorso.

L'appello dei carabinieri, che sottolineano l'utilità dell'uso consapevole dei social e della collaborazione tra le persone, è accorato: "Invitiamo i cittadini ad effettuare sempre una fotografia dei propri beni, in particolare delle biciclette, da sempre un appetibile bersaglio dei furti".