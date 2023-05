Terni. La vacanza green di una coppia: casetta in legno trainata da cavalli dalla Francia a Piediluco

Dalla Francia in Italia fino ad arrivare a Marmore. Vivere green in modo sano e quello che hanno messo in pratica una coppia di francesi che hanno realizzato una casa in legno su ruote dotata di una piccola finestrella e un davanzale dove poter governare con maestria i due cavalli di razza irlandese possenti e muscolosi. La casa green ha attraversato tutto il paese di Marmore per arrivare fino al parco dei Campacci dove gli animali si sono riposati e i turisti hanno fatto un giro attratti dalla bellezza del posto. Si fermeranno solo qualche giorno per una vacanza del tutto originale e unica tra le querce del parco e la curiosità delle persone. La casetta è talmente ben lavorata che sembra uscita da un fiaba. La coppia di cavalli ha percorso tutta la salita che da Terni porta a Marmore. Nella parte posteriore a ntraino anche un carrello contenente dei recipienti d’acqua per dissetare gli animali. A Marmore hanno dovuto fermarsi qualche minuto trovando il passaggio a livello chiuso per poi proseguire ai Campacci dove i cavalli sono stati rifocillati e la casetta su ruote parcheggiata. Gli animali sono stati coperti con dei teli per via della pioggia e dato loro del foraggio.

Al passaggio molti applausi contraccambiati da un timido sorriso dell’uomo guidava gli animali. Nella scorsa estate si era visto l'arrivo lungo la via francigena di un viandante con il somarello, il pappagallo e il gatto. Ma quella casetta green trainata da animali ha suscitato tanto curiosità ed anche un poco di invidia.