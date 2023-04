Terni. La strada Piediluco-Marmore riaprirà la prima settimana di maggio "Rovinato" anche il ponte del primo

L’apertura della strada salta pure per il primo di maggio. La statale 79 per Piediluco rimane chiusa per continuare la messa in sicurezza di un parte della montagna da dove circa un mese fa si è staccato un masso di otto tonnellate da un’altezza di circa 150 metri precipitando sulla strada sottostante per poi rimbalzare sull’asfalto e fermarsi nel campo sottostante. Soltanto per un caso non ci è scappato il morto essendo quella strada molto percorribile. Di certo l’arteria stradale verrà riaperta la prima settimana del mese di maggio per consentire alla ditta di posizionare la rete paramassi al di sotto della cima della montagna nell’eventualità che si possa staccare qualche sasso. Comunque il grosso dell’operazione è conclusa. Il grande masso di calcare è stato “ingabbiato” e ancorato con la rete in modo di renderlo molto più stabile. Se non ci fossero state alcune giornate di cattivo tempo probabilmente il lavoro sarebbe terminato nei tempi previsti che erano stati stabiliti entro la fine del mese di aprile. Ma è andata così e si dovrà attendere la settimana di maggio per poter percorrere di nuovo la vecchia strada. Sergio Armillei è delegato della provincia di Terni a seguire i lavori e conosce molto bene la situazione. «Proprio così- afferma Armillei- abbiamo avuto qualche giornata di maltempo e i lavori sono stati ritardati. La ditta ha lavorato in condizioni davvero disagiate in mezzo all’impervia montagna di Mazzelvetta. Per portare il materiale in alto- spiega- si è ricorso ad un elicottero che ha fatto la spola tra il piazzale di sotto e la cima. Diamo per certo il completamento dei lavori entro la prima settimana di maggio, salvo, ovviamente, che il maltempo non ci metta lo zampino». La statale per il paese del lago era stata chiusa al traffico il 3 di aprile comportando una serie di disagi da parte degli automobilisti anche per via dei segnali indicativi carenti sui nuovi accessi, poi la Provincia recependo i suggerimenti dei residenti e dei turisti ha incrementato la segnaletica stradale ed adesso tutto rimane più semplice per gli automobilisti viaggiare senza sbagliare strada. Comunque per raggiungere il paese del lago ci sono delle valide vie di accesso: si può percorrere la superstrada Terni- Rieti e uscire allo svincolo della ex stazione ferroviaria di Piediluco (trattoria Teresa) o proseguire fino allo svincolo di Colli sul Velino per poi portarsi fino alla Madonna della Luce (sotto Labro) e proseguire per il paese lacustre. Altro valido percorso è quello della Valnerina fino ad arrivare ad Arrone per poi salire per il parco di Villalago e scendere nel paese.