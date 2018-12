© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Si è svolto stamattina il consiglio di amministrazione del Servizio idrico integrato scpa. Nel corso della seduta il cda ha proceduto alla nomina della nuova amministratrice delegata nella persona di Tiziana Buonfiglio, già Ad di UmbriaAcque.Tiziana Buonfiglio prende il posto di Iolanda Papalini al Sii, dopo le determinazioni dell'assemblea dei soci di mercoledì scorso. Il cda ha anche proceduto alla formalizzazione dell'ingresso dei consiglieri Patrizia Vasta, che assume anche la carica di vice presidente, e di Aldo Tei, dopo l’uscita di Sandro Cecili. Con le decisioni di oggi, il cda ha proceduto alla ricostituzione di tutte le cariche societarie.Il presidente del Servizio idrico integrato, Stefano Puliti, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Con la nomina della nuova amministratrice delegata e l'ingresso dei due consiglieri si ricostituisce il complesso dei componenti dell'organo direttivo restituendo al Sii la piena operatività in tempi rapidi, elemento importante per lo svolgimento delle attività. Rivolgo un sentito saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro alla nuova ad, Tiziana Buonfiglio, con la quale sono certo si potrà lavorare in stretta sintonia e collaborazione. Un altrettanto sentito ringraziamento lo rivolgo all'amministratrice delegata uscente, Iolanda Papalini, per il lavoro svolto e per l'impegno e la qualità profusi durante lo svolgimento del suo incarico. Le formulo inoltre anche i migliori auguri per il suo futuro professionale».