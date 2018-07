TERNI Nuovo front office per il Servizio idrico integrato di Terni, che diventa 4.0 e cambia sede e veste. Gli uffici commerciali si trasferiranno infatti dall'attuale locale di via Galvani a quello di via Farini. La nuova sede aprirà ufficialmente i battenti il 18 luglio. Il nuovo front office, facilmente raggiungibile, è stato concepito secondo i più moderni standard funzionali ed estetici: oltre agli ampi spazi e agli sportelli, a disposizione degli utenti ci saranno display consultabili e aggiornati in tempo reale che forniranno notizie utili e soprattutto dispenseranno informazioni di servizio e visualizzano con chiarezza i turni di chi è in attesa. Al front office verranno trasferiti anche numerosi altri servizi e strutture direzionali, tra cui gli uffici del commerciale, il contact center, il numero verde, il back office e le bollettazioni. «Abbiamo fatto un grande sforzo progettuale e finanziario - afferma il presidente del Sii, Stefano Puliti - per dotare la società di una struttura all'avanguardia che, insieme alle prestazioni on-line, punti ad aumentare sempre di più il contatto con le persone e a proseguire sulla strada intrapresa di un Servizio idrico moderno, innovativo ed efficiente».

