Terni. La sezione Pd di Marmore raccoglie medicinali per l'Ucraina

La solidarietà per chi si trova a combattere in Ucraina arriva pure dalle piccole frazioni, forse quelle più sensibili ai bisogni della gente. Quelle che possono dare poco ma lo danno, senza se e senza ma, con tutto il cuore. E’ il caso di Marmore dove la sezione del Pd ha avviato la raccolta di medicinali da banco e materiale farmaceutico. Già sono stati raccolti dei prodotti ed altri ne seguiranno, in uno slancio di altruismo che ha toccato il cuore di tutti. «Si ha bisogno di bende, garze, cerotti, disinfettante senza alcool, antidolorifici e tachipirina, qualsiasi altra prodotto e ben accetto», fa sapere il segretario della sezione locale Sandro Piccinini. I prodotti raccolti saranno portati presso i centri di raccolta della Croce Rossa italiana, da lì smistati nei paesi dell’Ucraina che ne hanno bisogno. La sezione Pd di Marmore per questo rimarrà aperta martedì dalle 17 alle 19; mercoledì dalle 9.30 alle 11.30; giovedì dalle 17 alle 19 e venerdì dalle 9.30 alle 11.30.