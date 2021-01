Terni, la pubblica assistenza forma i volontari del soccorso

TERNI - La pubblica assistenza cerca persone che vogliano mettere a disposizione un po’ del proprio tempo per essere cittadini più attivi, partecipi e solidali.

L’associazione, che dal 1891, anno della costituzione, si dedica all’assistenza socio-sanitaria sia su richiesta dell’utente che per propria iniziativa e attraverso convenzioni con le istituzioni locali e con il servizio sanitario nazionale, ha pubblicato un avviso pubblico per la partecipazione ad un corso per aspiranti volontari del soccorso.

Per partecipare al corso, completamente gratuito, è necessario inviare la domanda a info@oppaterni.com entro il 28 febbraio.

“Fare volontariato presso la pubblica assistenza di Terni - spiegano dall’organizzazione di volontariato - significa donare un po’ del proprio tempo alla collettività, rendendosi utili in vari modi, ad esempio nel campo sociale e in quello sanitario. Tutti possono essere volontari della pubblica assistenza, senza distinzione alcuna”.

Per info 0744 428150.

