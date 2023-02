Terni, la Pro Loco di Marmore cerca figuranti per la rievocazione della passione di Cristo

Servono figuranti per far rivivere la rievocazione della passione di Cristo che sarà messa in scena a Marmore il 7 aprile alle 21. «Mancano tantissime persone, gli scorsi anni, prima della pandemia, eravamo in cento, stavolta all’appello della Pro Loco hanno risposto solo in 22. Impossibile con questi numeri ricostruire le varie stazioni e le varie scene. Invito a farsi avanti per poter mantenere la tradizione», - esorta Manola Conti presidente della Pro Loco di Marmore. E’ amareggiata per questo calo di presenze. «Le prove sono già iniziate, ma c’è bisogno di persone, speriamo che si facciano avanti, anche se ho paura: questa pandemia, da cui per fortuna stiamo uscendo, ci ha cambiati distruggendo le emozioni e il desiderio».

«La rievocazione della passione di Cristo a Marmore negli anni passati era stata organizzata nei minimi particolari riuscendo a creare un’atmosfera magica – dicono i componenti della Pro Loco- tutti i luoghi caratteristici erano stati sfruttati al meglio con scenografie studiate e create appositamente. Le scene hanno dato la possibilità al pubblico di vivere dentro la rappresentazione. Per realizzare la rievocazione si lavora per mesi». Tutto è pronto, costumi, scenografie, allestimenti.

«Venite gente», dicono alla Pro Loco di Marmore.