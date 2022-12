Terni, la prima messa di Natale di monsignor Soddu: «La fede per non essere impreparati nelle nostre esperienze familiari, personali e sociali»

TERNI - La prima messa di Natale a Terni per il vescovo monsignor Francesco Antonio Soddu. Il vescovo di Terni Narni ed Amelia ha rivolto il suo augurio alla comunità diocesana e alle tante persone presenti in chiesa, che ha salutato singolarmente al termine della celebrazione. Un gesto semplice ma molto significativo, apprezzato dai fedeli presenti.

«La luce è l’elemento che in questo tempo di Natale viene messo in particolare risalto, la grande luce di Gesù -afferma monsignor Soddu- Alle tenebre, nelle quali siamo continuamente immersi, si contrappone il fulgore di una luce singolare, che dilegua le tenebre, anzi le distrugge. Le tenebre sono quelle generate dalla cecità di quanti se le procurano; di quanti si rinchiudono a riccio; sono le tenebre di coloro che, ignorando la vasta immensità degli orizzonti disvelati dalla luce, si barricano nel buio del proprio piccolo mondo ed hanno anche la presunzione di inglobare, in questo piccolo mondo, tutta la realtà circostante. Un popolo che continua a camminare nelle tenebre, che persiste nel permanere in questo stato, non vedendo e non potendo orientarsi, inevitabilmente rischia di smarrire la strada del proprio percorso; oltretutto, non riconoscendo i volti dei suoi simili va incontro alla dissoluzione di sé e alla propria autodistruzione. In pratica si riduce a non essere più un popolo ma una “cozzaglia” di individui non meglio definiti, in continuo contrasto ora con una parte ora con l’altra. Oggi le tenebre sembra abbiano preso il sopravvento su tutto, e l’umanità sembra stia andando incontro a una catastrofe senza ritorno. La luce di Cristo ci svela le coltri che dovremmo rimuovere dal nostro essere, dalla società, dal mondo; ci fornisce i criteri e ci concede i doni attraverso i quali operare un autentico rinnovamento».

La messa di mezzanotte è stata accompagnata dal coro che ha alternato i temi della liturgia con le canzoni tipiche del Natale. «La luce del Signore Gesù non si spegne e non si affievolisce mai. Abbiamo fede in questo e non saremo mai colti impreparati negli inverni bui e freddi delle nostre esperienze personali, familiari e sociali».