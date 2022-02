Terni, la presidente della provincia Laura Pernazza eletta presidente Upi Umbria

TERNI La presidente della provincia Laura Pernazza è stata eletta all'unanimità presidente dell'Upi Umbria. Un anno ricco di risultati per la sindaca di Amelia che dallo scorso novembre ha portato a casa la conferma alla guida del Comune, l'elezione a Presidente della Provincia di Terni e oggi quella a Presidente Upi Umbria. «Accetto questo incarico- ha dichiarato lei stessa- con grande piacere e con grande senso di responsabilità. Sarà una buona occasione di rilanciare il ruolo dell'Umbria sui tavoli nazionali. Nello stesso tempo, credo sarà un momento per rilanciare il ruolo delle province nell'ambito di una riorganizzazione e di una riforma che le deve vedere come protagoniste principali delle riforme che sono in atto nel nostro Stato e non solo, a partire dal Pnrr. Ringrazio -ha chiuso- il consiglo provinciale di Perugia e quello di Terni che mi hanno votato all'unamità. Il mio compito sarà rilanciare il ruolo dell'Upi Umbria anche attraverso una riorganizzazione dello stesso».

