Terni, la pizza di Pasqua si sforna a Sabbione. Un gruppo di detenuti produce i Giudicabili, linea da forno di dolci e salati

Giovedì 6 Aprile 2023, 16:51







TERNI «E da oggi basta pizze in faccia, solo pizze di formaggio». Lo slogan arriva dai Giudicabili, marchio di prodotti al forno dolci e salati realizzati dai detenuti della casa circondariale di Terni, che in occasione delle feste pasquali hanno pensato di sfornare uno delle ricette principe della tradizione ternana. A preparare le pizze di Pasqua, che profumano di buono e di riscatto, un gruppo di quattordici detenuti che ormai da un paio di mesi sta mettendo le mani in pasta per imparare l'arte bianca. «Si tratta di una produzione artigianale - spiega Donatella Aquili, chef e docente del laboratorio - di nicchia. All'inizio avevamo pensato di fare anche le pizze dolci, ma richiedono esperienza e una lavorazione molto più lunga rispetto a quelle salate, per questo alla fine abbiamo optato solo per quelle al formaggio. Stiamo raccogliendo gli ordini perchè non abbiamo una vera e propria distribuzione. Per chi decide di prenderne qualcuna è prevista anche la consegna a domicilio». Un progetto nato un paio di mesi fa, finanziato dalla Fondazione Carit e coordinato da Arci Ragazzi e Demetra insieme al comandante della casa circodariale Fabio Gallo, che ad oggi vanta un logo, a metà fra una crostata e una griglia, e una linea di prodotti dolci e salati. I Giudicabili. «Un nome scelto non a caso - continua Aquili - perchè questi biscotti sono un test, in attesa di giudizio a livello di gusto e di mercato, e perchè indica una determinata categoria di imputati per i quali è stato avviato un procedimento penale e che si trovano in attesa del giudizio di primo grado». Baci di madama e sbarrette, alcuni dei prodotti di punta, che mirano a conquistare almeno una fetta del mercato locale. Per questo, su ogni confezione c'è un Qr-code che grazie alla collaborazione di chi acquista i prodotti, permette di raccogliere pareri sul gradimento e consigli su distribuzione e packaging. «La formazione - spiega ancora Aquili - andrà avanti fino a luglio. Il tutto è ovviamente finalizzato alla professionalizzazione dei detenuti. Da docente, ho notato che sono tutti molto motivati ad imparare. La maggior parte sono neofiti, qualcuno è particolarmente dotato, altri danno consigli su come organizzare le vendite. Il più bravo, a livello tecnico è uno studente che aveva un panificio di proprietà». Per far conoscere il progetto e promuovere i prodotti, Demetra e Arci Ragazzi Gli Anni In Tasca organizzano periodicamente delle degustazioni in occasione di eventi e manifestazioni oppure delle festività. Un esperimento di economia carceraria, che parte dall'interno dell’istituto penitenziario, dove i detenuti si stanno mettendo alla prova in un nuovo mestiere per giungere all’esterno attraverso i prodotti che rappresentano nuove possibilità.