La Nazionale rumena di Canottaggio, arrivata a Piediluco lo scorso dicembre e che sarebbe dovuta ripartire, in parte il 30 marzo in parte a metà aprile, ha deciso di lasciare il ritiro sul lago ternano e l'Italia nei prossimi giorni a causa dell'allarme Coronavirus.



La situazione è ancora in divenire e potrebbe cambiare perchè una parte degli atleti non sarebbe del tutto convinta di lasciare l'Italia ma sembra che ormai ci siano pochissime possibilità che la squadra rimanga a Piediluco.

Tra atleti e personale si tratta di circa 80 persone richiamate dalla Romania anche in seguito alle pressione delle famiglie di alcuni atleti. Per l'Umbria un grave danno economico e d'immagine.



