Terni, con la moto contro un albero in via Turati: feriti due centauri

TERNI - Ha perso il controllo della moto su cui viaggiava un amico ed ha finito la sua corsa contro un albero.

I due centauri, soccorsi dal 118, sono stati trasportati in ospedale in condizioni serie.

Il conducente, 28 anni, ternano, è ricoverato in prognosi riservata mentre l'amico 27enne, originario di Perugia, è ricoverato in ortopedia al Santa Maria con prognosi di guarigione di 60 giorni.

Sulle cause dell'incidente autonomo, che si è verificato giovedì intorno alle 23 lungo via Turati, all'altezza della rotatoria di San Valentino, sono in corso accertamenti da parte della polizia locale.