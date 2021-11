Terni, la mensa di San Valentino festeggia vent'anni

TERNI - La mensa di San Valentino compie vent'anni. Tanto tempo è trascorso da quando fu deciso di mettere a disposizione questa struttura per i poveri della città.

Domani, domenica 21 novembre alle ore 10.30 presso la mensa San Valentino in via Ciaurro a Terni,si festeggeranno i 20 anni di attività. La mensa, opera segno della Caritas diocesana e associazione San Martino, ha iniziato l’attività di distribuzione pasti caldi e distribuzione cestini il 3 giugno 2001.

Interverranno il vescovo della diocesi Giuseppe Piemontese, il direttore della Caritas diocesana padre Stefano Tondelli, la direttrice della mensa Fernanda Scimmi e le autorità civili e militari della città.

Mediamente vengono accolte 60 persone al giorno. In questi anni, si legge in una nota della diocesi, la mensa per molti è divenuta una famiglia, proprio perché non è solo un luogo dove consumare un pasto ma dove famigliarizzare: ci si siede vicino, si dà un sorriso e si dialoga.