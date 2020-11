TERNI L’attività motoria previene il cancro, soprattutto quello al seno. Non solo, ma lo svolgimento contante di attività fisica è considerato un trattamento contro la fatigue (la stanchezza indotta da chemioterapia o radioterapia, che non migliora con il riposo). Perciò la Lilt sezione di Terni organizza corsi di ginnastica online. «Da molti anni centinaia di studi scientifici dimostrano che l’esercizio fisico strutturato - spiega Luigia Chirico, presidente Lilt sezione di Terni - affiancato ad un percorso terapeutico e sotto un’attenta valutazione medica, nel malato oncologico ed in particolare nelle donne operate al seno, agisce positivamente su tanti aspetti. Anzitutto sul benessere psico-fisico e sulla qualità della vita, poi sulla capacità lavorativa, sul recupero della vita sociale, sull’abbassamento della possibilità di recidive». Per questo la Lilt, considerata la impossibilità da parte di donne colpite da tumore al seno di poter svolgere attività fisica in presenza, ha aderito al progetto messo in campo da Viviattivamente Aps per poter eseguire un corso di ginnastica a distanza, utilizzando piattaforme digitali. Le pazienti potranno svolgere l’ attività di ginnastica “a corpo libero” collegandosi tramite pc, smartphone o tablet, da casa ad una piattaforma digitale che verrà successivamente indicata. Un professionista specializzato in scienze motorie farà eseguire al gruppo un programma di esercizio fisico adeguato (esercizi di facile esecuzione, adatti a persone autonome che non presentano limitazioni funzionali). Le partecipanti potranno interagire con l’ istruttore durante la lezione, e verranno utilizzati piccoli attrezzi non convenzionali ( sedie, bottiglie di plastica, cuscini, bastoni) presenti in casa. Il corso inizierà il giorno 11 novembre. Al momento attuale è prevista la partecipazione di 20 donne, avrà la durata di 10 settimane e si terrà ogni mercoledì dalle 16 alle 16,30. Il corso è gratuito per le donne socie della Lilt che abbiano regolarmente rinnovato la tessera per l’ anno 2020 e per chi vuole diventare socio Lilt. Per iscriversi si potrà telefonare al numero 0744431220 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 oppure inviare una mail a info@legatumoriditerni.it. E’ necessario indicare, oltre al nome e cognome, il numero di telefono e l’ indirizzo mail a cui verranno successivamente inviate tutte le informazioni per potersi connettere alle lezioni.

APPROFONDIMENTI MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO A Terni la campagna Nastro Rosa della Liltillumina la scultura di...

Ultimo aggiornamento: 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA