Terni, la Lega sta con Masselli: «Bene il lavoro di Latini ma la continuità non è possibile»

Nuova svolta nel centrodestra a Terni per la scelta del candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. La Lega ha infatti annunciato la volontà di mantenere l'unità della coalizione nella quale FdI ha indicato un proprio esponente, Orlando Masselli, per questo ruolo attualmente ricoperto da Leonardo Latini, del carroccio. Scelta, quella di Fratelli d'Italia, sostenuta da FI. '«La Lega Umbria ha deciso di condividere unitamente al centrodestra un percorso basato su valori e obiettivi comuni, che possa continuare a dare risposte ai cittadini ternani».

È quanto annunciato dall'on. Virginio Caparvi segretario regionale Lega Umbria. «La divisione interna al centrodestra che si è delineata in questi giorni - ha aggiunto- rischia di pregiudicare l'ottimo lavoro svolto a Terni in cinque anni di consiliatura dalla giunta Latini e di aprire il campo alle forze di sinistra che già in passato hanno condotto la città sul baratro del dissesto economico. Di fronte a questo scenario, la Lega Umbria è convinta che il bene della città debba prevalere su altri tipi di considerazioni e che soltanto con un centrodestra compatto, sostenuto da tutte le forze politiche e liste civiche di area, si possa garantire a Terni una amministrazione comunale stabile, duratura e in grado di ottenere quei risultati che occorrono al territorio. Crediamo nel lavoro svolto da Leonardo Latini e crediamo che avrebbe meritato una continuità che però al momento non è possibile conseguire se si vuole preservare l'unità della coalizione».