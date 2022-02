Terni: la foto, la bandiera e il Giorno Uno dell'era Arvedi in Ast

La parola d'ordine del Giorno Uno in Ast, il primo giorno del passaggio di proprietà delle acciaierie più antiche d'Italia dai tedeschi della ThyssenKrupp al gruppo cremonese Arvedi sembra essere "mostrare tranquillità". In fondo se uno dei più forti acciaieri italiani ha comprato il gioiello ternano non è certo per chiuderlo o per rivenderlo subito, come, magari, avrebbe potuto fare un fondo d'investimento o una multinazionale con meno buoni propositi dei tedeschi. Quindi quello che manager e dipendenti stanno cercando di capire sono le reali intenzioni della nuova proprietà. Soprattutto i nuovi equilibri che si verranno a creare. E sicuramente cambiamenti ce ne saranno, non fosse altro perchè per la prima volta Ast, abituata prima da una proprietà pubblica e poi per ventotto anni da quella di una multinazionale che non stava proprio a fare i conti in tasca, avrà il proprietario in ufficio. Tutti i giorni. Un proprietario così attento e presente che, per almeno sei mesi, vivrà a Terni per poter conoscere meglio la fabbrica ma, anche la città. Il cavalier Arverdi e l'ad Mario Caldonazzo, infatti, hanno intenzione di avere una presenza continuativa e costante per impostare il lavoro e quindi non saranno lontani. Pare che l'ad Caldonazzo potrebbe servirsi di un piccolo aereo privato per spostarsi da Cremona a Terni.



Intanto, in mancanza di certezze, chi vuole già cercare di capire qualcosa guarda ai particolari. Che, comunque, sono già simbolici. Prendiamo ad esempio la foto minimal della firma con i tedeschi di Arvedi e Caldonazzo: se non fosse stata inviata dall'ufficio stampa dell'azienda di Cremona sarebbe potuta essere scambiata per la firma di un qualunque contratto di mutuo di un appartamento condominiale e non un affare che è stimato tra i 600 milioni e il miliardo di euro.

Una foto ben lontana dalle immagini delle strette di mano vigorose fra manager a cui aveva abituato la Thyssen a ogni passaggio di consegne. Fa capire che la comunicazione sarà di profilo più basso o che, almeno sono queste le intenzioni. La foto del ceo uscente, Massimiliano Burelli, che firma, arriva il giorno dopo, dall'ufficio stampa di Ast. Un ufficio che vede come responsabile Tullio Camiglieri, strutturato con Lucia Morselli e poi mantenuto anche da Massimiliano Burelli: rimarrà così anche con l'ingresso di Arvedi? E che rapporti avrà con l'ufficio di Roma che cura le pr per Cremona?

Altra immagine simbolica: i colori della bandiera tedesca non svettano più all'ingresso dell'Acciai speciali Terni, dove rimangono ora il tricolore italiano e le 12 stelle su fondo blu dell'Unione europea. In nottata il drappo simbolo della Germania è stato ammainato, chiudendo così un capitolo lungo 28 anni: era infatti il 1994 quando Krupp entrò per la prima volta nella compagine societaria di Ast, rilevando poi tutte le quote sette anni più tardi, dopo la fusione con la Thyssen. Da allora le decisioni più importanti per il destino dell'acciaieria sono state assunte ad Essen, quartier generale della multinazionale tedesca, che rimarrà comunque in Ast con una partecipazione di minoranza del 15 per cento. Decisione, questa, presa «in segno di continuità e fiducia», è stato spiegato ieri dopo la firma del contratto di cessione. In realtà perchè Arvedi ha deciso di quotare tutto il gruppo in Borsa una volta conclusa l'operazione e, magari, portato a casa anche il sito di Piombino che il governo vuole assolutamente far ripartire soprattutto per disinnescare la bomba sociale prima che esploda. La politica applaude al fatto che le acciaierie ternane sono tornate in mano italiana. Ma quello che importa a Terni è che questo passaggio "faccia bene" alla città, non al paese intero.

E poi si legge e rilegge la lettera inviata da Giovanni Arvedi ai dipendenti: si parla oltre che di piano industriale anche di piano ambientale (che rapporto ci sarà con Tapojarvi, l'azienda che sta studiando come trasformare in ghiaia i rifiuti prodotti dalle acciaierie?) e piano sociale. In questo caso ci si chiede come verrà valorizzata tutta la struttura e i servizi che ruotano intorno al Clt?

Rimanendo all'attualità, ad operazione conclusa spetterà a breve alla nuova proprietà svelare i propri progetti per l'acciaieria umbra, che dà lavoro a poco più di 2.300 dipendenti e produce attualmente circa di un milione di tonnellate di acciaio fuso all'anno. Per questo, in un clima di fiducia, c'è attesa per il primo incontro in azienda, previsto per giovedì pomeriggio, tra le rsu, i segretari territoriali dei sindacati metalmeccanici e i nuovi presidente e amministratore delegato di Ast, Giovanni Arvedi e Mario Arvedi Caldonazzo. Che hanno già fatto un altro pezzo di storia di Ast.