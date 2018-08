di Lorenzo Pulcioni

TERNI La vita di Riccardo Menciotti cambia drasticamente il 1 settembre 2015. Lavora in un supermercato ma quella mattina qualcosa va storto, nel tritacarne ci finisce la mano destra e l'incidente si rivela più grave del previsto. E' necessaria l'amputazione di tutte le falangi e per un ragazzo che ha poco più di 20 anni il cielo si fa improvvisamente scuro. Ma Riccardo è un lottatore, la competizione ce l'ha nel sangue e il suo cielo a dire la verità è l'azzurro dell'acqua carica di cloro che si trova in piscina. Menciotti si aggrappa al nuoto e due anni fa vola alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro dove arriva in finale nei 100 dorso e nei 100 delfino nella sua categoria S10. In due anni continua ad allenarsi e ora Terni riabbraccerà un altro dei suoi campioni dello sport con un bel carico di medaglie.

Campionati europei Ai Campionati Europei Paralimpici che si sono svolti all'Acquatic Center di Dublino, il ragazzo che si allena al Circolo Lavoratori Terni ed è tesserato con il Circolo Aniene di Roma conquista una splendida medaglia d'oro nella staffetta 4x100 stile libero con Stefano Raimondi, Simone Barlaam e Antonio Fantin, e due medaglie di bronzo nei 100 dorso e nei 200 misti.



Il cambiamento. Cos'è cambiato da quella prima esperienza a Rio? "Che sono passati due anni e ho maggiore consapevolezza delle mie capacità - spiega Riccardo pochi minuti prima di imbarcarsi per prendere il volo che lo riporterà in Italia - in Brasile ero ancora fresco di incidente, mi dovevo adattare a un palcoscenico importante come quello delle Paralimpiadi". L'incidente ormai è alle spalle, Riccardo ha dimostrato di essere in grado di andare avanti e quantomeno di convivere con la disabilità fisica: "Ho auto tante persone vicine, non ho avvertito più di tanto il cambiamento. E' stato questo a darmi la forza di andare avanti. Sicuramente chi mi è stato vicino sono stati i miei famigliari e quella che allora era la mia ragazza". Il tempo di 3'50"86 della staffetta ha sfiorato di due secondi il record del mondo e la frazione nuotata da Riccardo (la seconda con il tempo 55"41) è stata quella in cui gli Azzurri hanno scavato il solco decisivo rispetto all'Ucraina, poi medaglia d'argento. Basti pensare che ai precedenti Europei in Portogallo la staffetta azzurra era arrivata quinta e che il tempo naturalmente ha polverizzato il precedente record italiano di 4'07"48 stabilito a Berlino nel 2015. Ma è la seconda medaglia, arrivata nella seconda giornata di gare, che Riccardo ricorderà con maggiore piacere. Quella che gli ha regalato il primo bronzo (il secondo lo conquisterà nell'ultimo giorno di gare nei 200 misti) nella "sua" gara dei 100 dorso con il tempo di 1'00"35. "È un tempo che ricercavo da ormai tre anni - spiega - era un obiettivo che volevo ottenere fin da subito e questa medaglia mi rende davvero fiero. Abbiamo lavorato tanto per raggiungere questi obiettivi e devo ringraziare tutte le persone che mi sono state di supporto in questi anni". Adesso si gode il meritato riposo, un po' di vacanza e poi di nuovo in piscina per preparare i Mondiali che ci saranno il prossimo anno. Ormai Riccardo ci ha davvero fatto l'abitudine e al brutto incidente non ci pensa davvero più. "Se ho mai considerato la possibilità di un trapianto alla mano? Francamente non ci ho mai pensato - risponde - ma in fondo sto bene così e quindi non credo proprio che lo farò".

